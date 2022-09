Calciomercato, il ribaltone ufficiale che allarme Juve e Milan: futuro stravolto

Calciomercato, il ribaltone ufficiale potrebbe cambiare le carte in tavola: Juventus e Milan allarmate e futuro stravolto

Si sa, quando si cambia in panchina, tutti ritornano a sperare di giocare. Ovviamente parliamo di quelli che con il vecchio allenatore il campo lo vedevano poco e non avevano quasi nessuna possibilità di rientrare in corsa. Ed è successo che al Chelsea è arrivato Potter al posto di Tuchel, e allora tutti quelli che con il tedesco erano alla porta possono sperare di rientrare nelle gerarchie. E, al Chelsea, c’è un elemento che alla Juventus era stato accostato nel corso degli ultimi mesi e che sicuramente avrebbe potuto fare comodo alla squadra di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato da givemesport.com, con l’arrivo in panca dell’ex tecnico del Brighton, ci potrebbero essere delle possibilità per Pulisic, impiegato poco in questa stagione – ma anche in quella passata – che in base alle idee del nuovo trainer potrebbe ritrovare una maglia da titolare. O per meglio dire essere preso maggiormente in considerazione. Una situazione che stravolge i piani della Juve – ma anche del Milan, che era sul giocatore – che speravano di prenderlo nelle prossime sessioni di mercato.

Calciomercato, il ribaltone Pulisic

Un ribaltone insomma che riguarda Pulisic. Anche se, c’è da dire, così come viene anche riportato dal sito inglese, che qualora le cose in questi mesi non dovessero cambiare, non è da escludere una partenza a gennaio del centrocampista. Pulisc, classe 1998, americano, ha un contratto con il Chelsea fino al 2024, quindi non troppo distante nel tempo se andiamo a pensare al prossimo anno. Quest’anno ha sì collezionato già sei presenze in Premier League, ma spezzoni di gara che non gli hanno dato nemmeno la possibilità di mettersi in mostra. Porta chiusa? Vedremo subito, già dalle prime uscite del nuovo Chelsea.