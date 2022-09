Calciomercato, batticuore Juventus: la Roma le soffia il “colosso”

Fari puntati sempre sul calciomercato anche se in questo periodo dell’anno i trasferimenti sono ufficialmente conclusi.

C’è sempre la possibilità di ingaggiare qualche giocatore svincolato, ma questo non pare essere nei pensieri di una Juventus che del resto nel 2022 è stata grande protagonista. Alla corte di Allegri sono arrivati grandi campioni che saranno chiamati in questa stagione a fare la differenza con il loro talento. Tuttavia è chiaro che una grande squadra guarda sempre oltre il presente, pensando ai colpi da mettere a segno per il futuro.

Anticipare la concorrenza su determinati obiettivi è diventato sempre più complicato. Ecco perchè bisogna cercare sempre di bruciare i tempi e cercare di fiutare i grandi colpi per il domani. Anche la Juventus, così come tutte le altre grandi squadre d’Europa, avrà senz’altro già stilato una lista di potenziali acquisti per l’estate 2023.

Calciomercato Juventus, Ndicka è seguito anche dalla Roma

Campioni affermati e giocatori con un buon margine di crescita, in una squadra che punta a vincere c’è bisogno davvero di entrambe le categorie. La Juventus, stando ai rumors di calciomercato, starebbe seguendo con particolare attenzione Evan Ndicka, difensore dell’Eintracht Francoforte. Giocatore dotato di fisica e tecnica, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Tuttavia, specie in questi casi, ovvero quando un giocatore è potenzialmente un parametro zero, la lista delle squadre interessate cresce a dismisura. E secondo quanto riportato da Calciomercatonews.com anche la Roma sarebbe interessata a Ndicka, con Tiago Pinto che continua a monitorarne le prestazioni. Insomma si preannuncia una vera e propria asta europea per il centrale.