Il ritorno di Donnarumma, la Juventus fa sul serio: il domino scatta così

Il ritorno di Donnarumma in Italia potrebbe esserci davvero: l’effetto domino tra i pali potrebbe scattare in questo modo

Ritornano quasi sistematiche le voci di un possibile ritorno in Italia di Donnarumma, il portiere ex Milan che ha iniziato la sua seconda stagione col Psg e che la Juventus ha affrontato martedì scorso in Champions League. Un errore del portiere ha permesso a McKennie di riaprire la partita, e di dare speranza alla squadra bianconera. Poi, Donnarumma, ha chiuso la porta a Vlahovic e Locatelli, rispendendo al mittente gli attacchi della Vecchia Signora. Insomma, una prestazione tra alti e bassi così come gli sta succedendo spesso.

Non c’è questo dietro le voci di mercato che lo vedono protagonista ciclicamente. Ma la sensazione che nemmeno l’ambiente parigino lo abbia messo a proprio agio. E chissà, magari un ritorno in Italia c’è anche nella testa del giocatore con delle voci che lo vorrebbero nel mirino non solo del Napoli ma anche della Juventus, almeno secondo quanto riportato da tuttojuve.com.

Il ritorno di Donnarumma, dipende da Szczesny

Ovviamente tutto dipende da Szczesny o, per meglio dire, dalle possibili offerte che potrebbero arrivare per il portiere polacco. Partiamo comunque dal possibile interesse del Napoli che è stato vicino a Keylor Navas e che dovrebbe blindare Meret: gli azzurri rimangono alla ricerca di un estremo difensore e se arrivasse un segnale da Parigi lo potrebbero cogliere. Discorso diverso in casa bianconera, come detto, perché tutto è legato al Chelsea. Secondo delle indiscrezioni di mercato infatti, il Chelsea di Potter si potrebbe presentare con un’offerta importante per il polacco che Cherubini ovviamente prenderebbe in seria considerazione.

Anche perché, Donnarumma, non è mai realmente uscito dai radar della Juventus. E chissà che prima o poi non possa essere bianconero.