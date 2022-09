Juventus, la frecciata che fa discutere: “L’unico giocatore da Champions è Rabiot”

Juventus, la frecciata che fa discutere: “L’unico giocare da Champions è Rabiot” ha scritto il giornalista. Ecco qual è il suo pensiero

Una frecciata che fa discutere, lanciata direttamente da Mario Sconcerti dalle colonne del Corriere della Sera. Una presa di posizione del giornalista che ha analizzato il momento delle squadre italiane in Europa dopo la prima giornata: un quadro che s’è concluso con due sconfitte (Psg e Bayern Monaco), un pareggio (Salisburgo) e una vittoria (Liverpool). Poteva andare decisamente peggio ma poteva pure andare peggio, non solo perché il Milan ha sofferto, ma anche per la qualità della squadra di Klopp che sicuramente avrebbe potuto mettere in difficoltà il Napoli di Spalletti.

“Le difficoltà delle squadre italiane sono comuni a quelle di diverse squadre di campionati migliori rispetto al nostro” ha scritto Sconcerti, che sottolinea come la cosa che manchi, realmente, è la qualità nei singoli “perché un’organizzazione di gioco non è un optional e ce l’hanno tutti”.

Juventus, la frase su Rabiot

Poi il commento su Adrien Rabiot, il centrocampista francese che la Juventus ha preso a parametro zero dal Psg e che ha cercato in tutti i modi di cedere nella sessione di mercato estiva. C’era riuscito Cherubini a mandarlo in Premier League, al Manchester United, un affare sfumato davanti alle richieste altissime di Veronique, la madre del giocatore, che ne gestisce gli interessi. “Alla Juve l’unico giocatore ad altezza Champions è paradossalmente Rabiot” ha spiegato Sconcerti. Analizzando bene la questione non è così, ma non perché Rabiot non possa essere un giocatore da Champions League, ma perché sicuramente non può essere l’unico in una squadra che ha inserito Paredes, Pogba, Di Maria, Bremer e Kostic senza contare quelli che già c’erano. Sicuramente il francese può giocare, ma dire che l’unico è fuori contesto.