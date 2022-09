Juventus, partnership rinnovata ufficialmente: sarà la prima volta

Ultim’ora Juventus ufficiale: l’annuncio diramato dal club bianconero non lascia spazio ad alcun dubbio.

Dopo la parentesi europea in casa del Psg, la Juventus si rituffa in campionato: gli uomini di Allegri se la vedranno con una Salernitana motivata e che si presenta allo Stadium con rinomate certezze, desiderosa di confermare quei progressi che hanno permesso ai granata di risollevarsi dopo un inizio di stagione complesso.

Intanto, il club bianconero ha diramato una nota ufficiale con cui ha svelato la continuazione della partnership con Coca Cola, in essere dal 2019. Ecco l’annuncio: “Continua, nel segno della condivisione dentro e fuori dal campo, il percorso di Juventus e Coca-Cola con il rinnovo della partnership siglata nel 2019. Un legame che vede l’azienda leader nel settore del beverage affiancare il nostro Club in qualità di Official Partner. E non mancano le novità. Per la prima volta dall’avvio dell’accordo, infatti, Coca-Cola e Juventus collaboreranno insieme per coinvolgere i tifosi a livello europeo con diverse iniziative e attività che vedranno protagoniste anche le Juventus Women.”

A tal proposito, sono arrivate anche le parole della Chief Commercial Officer della Juventus, Tiziana Di Gioia: “Siamo orgogliosi di annunciare il rinnovo pluriennale della partnership con Coca-Cola. La sinergia tra le due Aziende ha come obiettivo la valorizzazione del mercato Europeo – strategico per entrambi – grazie alla creazione di attivazioni di marketing comuni mirate alla creazione di un’esperienza unica on line&off line per tutti i tifosi. La passione che accomuna Juventus e Coca-Cola, sia in campo sia fuori, farà la differenza in questo nuovo capitolo della partnership.»