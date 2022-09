Juventus-Salernitana, doppia assenza ufficiale: big lasciato a casa

By

Juventus-Salernitana, doppia assenza ufficiale nelle file della squadra campana. Nicola lascia anche un big a casa

Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani sera contro la Juventus. Così come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi sia Candreva che Piatek, che avevano avuto dei piccoli problemi fisici nel corso dell’ultima settimana, sono recuperati. Ed entrambi dovrebbero scendere in campo dal primo minuto.

Ma ci sono delle novità nei campani. Sono due le assenze ufficiali. Uno è Bohinen, il centrocampista spesso impiegato dal tecnico che non figura nella lista dei calciatori che partiranno per Torino, l’altro è il big della squadra, quel Ribery che ha deciso di rimanere a Salerno che ancora però non è al meglio della forma fisica.

Juventus-Salernitana, Nicola con due assenze

Nicola, insomma, ha due assenze. A differenza di un numero diverso e maggiore che costringerà Massimiliano Allegri a stravolgere di nuovo la sua squadra. La formazione bianconera, secondo le ultime indiscrezioni, sarà rivoluzionata dal livornese che sembra tentato a mandare in campo dal primo minuto sia Miretti che Fagioli al fianco di Paredes per un reparto inedito, giovanissimo, e che difficilmente si vedrà nel corso delle prossime settimane.