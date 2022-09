Calciomercato, Juve-Inter da brividi: sfida infuocata per il doppio colpaccio

Siamo solamente al mese di settembre ma il calciomercato della Juventus si sta già infuocando in vista delle trattative di gennaio.

La società bianconera ha dimostrato nel corso di questo 2022 di avere intenzione di ringiovanire e rinnovare la squadra. Rendendola sempre più forte e competitiva, sia in serie A che in Champions League. Sono arrivati alla corte di Allegri tanti big, da Pogba a Paredes, giocatori chiamati con il loro talento a far gioire i tifosi dopo una stagione chiusa senza la conquista di nemmeno un titolo.

Mentre Allegri e i suoi ragazzi saranno chiamati a lavorare sodo sul campo, la dirigenza continuerà nel suo lavoro. Dovrà cercare di portare a Torino altri calciatori di spessore, specie nei reparti nei quali c’è maggiormente bisogno. Con tanti rumors che già riguardano la Juventus in vista della riapertura delle trattative a gennaio.

Calciomercato Juventus, Soyuncu e Correa nel mirino: ma c’è anche l’Inter

Il portale calciomercato.com infatti ha sottolineato come anche la Juventus sia sulle tracce di Caglar Soyuncu e Angel Correa. Il primo è un difensore centrale che nel corso degli ultimi anni ha militato con la maglia del Leicester. Il turco però in questa stagione sta trovando sempre meno spazio e a gennaio potrebbe decidere di cambiare aria. Stessa sorte per l’attaccante dell’Atletico Madrid Angel Correa, giocatore molto interessante, dotato di grande tecnica. Attenzione però perchè una delle rivali più pericolose dei bianconeri sarebbe l’Inter, anch’essa a caccia di rinforzi in vista del mercato invernale per prepararsi al meglio alla volata scudetto che ci sarà nella primavera del 2023.