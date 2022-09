Juventus-Salernitana, doppia assenza UFFICIALE: i convocati di Allegri

Juventus-Salernitana, i convocati di Allegri in vista della sfida di campionato contro i granata. Ecco le ultime novità ufficiali.

Una gara da non fallire per la Juventus di Max Allegri, che all’Allianz Stadium sfida una Salernitana in crescita ed assolutamente motivata. Sarà fondamentale per i bianconeri riuscire a cogliere tre punti che sarebbero di vitale importanza, per evitare di perdere ulteriore contatto dalla vetta. Tuttavia, gli impegni in rapida successione impongono scelte ponderate al tecnico livornese, che non può ancora fare affidamento su Angel Di Maria, che si spera di poter recuperare in vista della sfida di Champions contro il Benfica.

Da pochi istanti la Juve ha diramato la lista dei convocati ufficiali in vista del match contro Bonazzoli e compagni. Spulciamola:

PORTIERI: Pinsoglio, Perin, Garofani.

DIFENSORI: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

CENTROCAMPISTI: McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Paredes, Fagioli.

ATTACCANTI: Vlahovic, Milik, Kean, Soulé, Ilinj-Junior.

Juventus-Salernitana, ufficiali le due assenze

Non ci sno soprese nei convocati di Allegri che dovrà fare a meno di Locatelli e Rabiot: entrambi preoccupano e anche il secondo non dovrebbe essere in campo nella sfida di mercoledì contro il Benfica. Si proveranno tutte per portarlo almeno in panchina, ma sarà difficile.

Ovviamente non c’è nemmeno Di Maria, che proprio contro i portoghesi dovrebbe essere a disposizione. E guardando i centrocampisti convocati, ormai non ci dovrebbero essere dubbi su chi scenderà in campo dal primo minuto. Al fianco di Paredes dovrebbe esserci spazio per Miretti e Fagioli.

Ultim’ora Rabiot: il centrocampista francese non è stato convocato per un sovraccarico del muscolo soleo di sinistra.