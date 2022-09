Calciomercato Juventus, colpo sulla fascia: annuncio ufficiale del presidente

Calciomercato Juventus, il colpo sognato in fascia ha le parole dirette del presidente, ecco cosa può succedere.

La Juventus sogna di rinforzarsi radicalmente sulle fasce. Il sogno dei tifosi ma anche del presidente e del direttore sportivo Cherubini è quello di avere una squadra competitiva anche in difesa. Sulle fasce il vero neo degli ultimi anni, pochi giocatori e adesso c’è bisogno di un altro restyling.

Grimaldo è il nome giusto ma a che prezzo e soprattutto a che condizione? Ne ha parlato il presidente Rui Costa del Benfica, squadra dopo proprio Grimaldo attualmente è protagonista.

Calciomercato Juventus, Grimaldo il nome per la fascia | Interviene direttamente il presidente Rui Costa

Come riportato dal portale estero ‘noticiasaominuto’, ha parlarne direttamente, ci ha pensato lo stesso presidente Rui Costa. Ecco le sue parole proprio sulla questione Grimaldo: “Il giocatore è un processo in corso e andremo ad analizzarlo. Non è un caso al momento. Ci sono stati problemi iniziali ma perché quello è il pericolo dei giocatori a fine contratto. Se il giocatore vuole per continuare il matrimonio con il Benfica, così sarà”.

E poi conclude: “Grimaldo sta facendo un’ottima stagione e proprio ieri ha segnato un grande gol decisivo”. Rui Costa ha parlato apertamente sulla situazione legata a Grimaldo proprio perché il giocatore andrà in scadenza di contratto il prossimo luglio e su di lui non c’è ancora certezza di un possibile rinnovo.