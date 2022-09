Calciomercato Juventus, scambio con il Liverpool: si chiude a gennaio

Calciomercato Juventus, scambio con la top team inglese. Adesso il colpo per gennaio è imbastito e pronto a chiudersi.

Ora o mai più. I bianconeri sognano il colpo per gennaio ma potrebbe già mettersi di mezzo il Liverpool che avrebbe la carta vincente per chiudere il centrocampista tanto desiderato. Uno scambio per arrivare a Douglas Luiz.

Come scrivono da ‘Express.co.uk’, i Reds metterebbero sul piatto una contropartita davvero di lusso. Si tratta di Oxlade Chamberlain, giocatore che potrebbe essere offerto proprio per arrivare a chiudere l’operazione Douglas Luiz.

Il centrocampista brasiliano dell’Aston Villa è un giocatore finito nel mirino di diversi big club di Serie A ma non solo, attirando già in passato l’interesse della squadra della Capitale. Legato al club di Birmingham da un contratto in scadenza nel 2023, il giocatore, anche voluto e cercato dalla Juventus, adesso, potrebbe rimanere ancora in Premier League.

L’Arsenal che sembrava il club in vantaggio inizialmente, si è leggermente defilato. Adesso il Liverpool è il club pronto a sferrare un vero e proprio colpo decisivo. Stando a quanto riferito, infatti, da ‘Express.co.uk’, i Reds potrebbero ingolosire la squadra di Birminghan proponendo uno scambio con un altro centrocampista. Si tratta di Alex Oxlade-Chamberlain, che sta faticando a ritagliarsi un posto da titolare alla guida di Klopp.