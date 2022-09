Juventus-Salernitana da ripetere? La sentenza Sky è senza appello

Juventus-Salernitana, infuriano le polemiche per il goal annullato ai bianconeri nel finale: ecco cosa è successo.

Un match al cardiopalma, deciso da un episodio controverso che ha suggellato un incontro da montagne russe. Juventus-Salernitana, chiusasi sul 2-2, è destinata a far parlare tanto di sé, soprattutto per quanto successo negli ultimi convulsi minuti di recupero.

Dopo il goal siglato da Bonucci che ha sfruttato al meglio la respinta corta di Sepe, i padroni di casa si sono gettati all’arrembaggio, trovando la rete dell’insperato vantaggio grazie ad Arkadiusz Milik abile a spedire in porta di testa un cross al bacio di Juan Cuadrado. Il direttore di gara, però, dopo il controllo Var, ha deciso di annullare il goal, per un presunto fuorigioco attivo di Bonucci. Tuttavia, come ravvisabile da fotogramma Sky, a tenere in gioco il difensore della Juve c’è Antonio Candreva, distante 2,90 metri dal fondo, 52 cm in meno rispetto a Bonucci. Puntuale il commento tecnico di Fabio Caressa, che ha chiosato: “Questo non può essere un errore tecnico perché è un giudizio del Bar e su questo non ci può essere errore tecnico.”