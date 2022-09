Juventus, putiferio Var: “Il Parlamento e la sospensione del campionato”

Juventus, quello che è successo ieri sera contro la Salernitana è clamoroso. Putiferio Var dopo la rissa scoppiata in campo. Quello che sta succedendo

Più passa il tempo e più onestamente appare incredibile l’errore di ieri nella sfida contro la Salernitana che non ha permesso alla Juventus di conquistare i tre punti, in rimonta, nella gara dello Stadium. Bene, non staremo qui a parlare della prestazione della formazione di Allegri che comunque, alla fine, era riuscita a ribaltarla, ma di quello che è stato l’episodio che ha deciso il risultato finale, facendo perdere due punti ai bianconeri che potrebbero essere sicuramente pesanti nell’economia della stagione.

Le immagini le abbiamo viste tutti e non sono commentabili. E tutti noi ci interroghiamo su un’altra cosa: cosa sarebbe successo se l’episodio in questione fosse andato a favore della Juventus? Già ce lo immaginiamo, ovviamente. E quello che scrive Marchello Chirico su Twitter è sicuramente una cosa che si avvicina alla realtà. Anzi, che è stata già realtà.

Juventus, “sospensione del campionato”

Il giornalista, twittando un fermo immagine della gara di ieri, ha scritto: “Per un errore clamoroso come questo in Bundesliga non omologherebbero il risultato e farebbero rigiocare la partita. In Italia, fosse capitato ad un’altra squadra di prima fascia, in Parlamento chiederebbero la sospensione del campionato”. Ormai, purtroppo, ci siamo abituati a quelli che sono gli episodi e poi alle successive polemiche. Non ci abitueremo mai, però, a quella che è una differenza di trattamento in ogni singolo episodio da parte dell’opinione pubblica e dei tifosi delle altre squadre. Abituati, però, troppo spesso a perdere nel corso degli anni additando ai favori arbitrali i propri fallimenti. Ma tant’è.