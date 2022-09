Ripetizione Juventus-Salernitana: il regolamento parla chiaro

Ripetizione Juventus-Salernitana, continua a far discutere la decisione dell’arbitro Marcenaro. E c’è chi chiede che il match si rigiochi.

Un risveglio amaro per il popolo bianconero. Neanche contro la Salernitana sono arrivati i tre punti, che sarebbero stati balsamo dopo la deludente prestazione di Firenze e la sconfitta all’esordio in Champions League contro il Psg. Serviva un successo per ritrovare entusiasmo e darsi lo slancio in vista dell’imminente match di coppa con il Benfica. Una gara, quella coi lusitani, da vincere a tutti i costi, determinante in ottica qualificazione. Invece per i bianconeri è arrivato un altro pareggio, l’ennesimo di questo campionato. Che si porterà dietro mille strascichi, soprattutto a causa dell’episodio del gol annullato ad Arek Milik nei minuti di recupero. La rete che avrebbe permesso alla Vecchia Signora di ribaltare la formazione di Davide Nicola dopo essere stata sotto 0-2 a fine primo tempo.

Nella ripresa, infatti, la Juventus aveva decisamente cambiato marcia. Prima il pareggio di Bremer – che nella prima frazione di gioco aveva causato il rigore trasformato da Piatek – poi il pareggio di Bonucci in extremis. Si arriva al 95′ sul 2-2 ed è il centravanti polacco che con un’inzuccata spinge la palla in rete ma l’arbitro annulla dopo consulto con il Var.

Ripetizione Juventus-Salernitana, non è prevista la ripetizione del match per errore tecnico

Un fuorigioco che, al di là di tutto, si fa fatica a comprendere. Bonucci, infatti, sembra non sfiorare la palla ma dalle riprese si evince peraltro che Candreva, lontano dall’azione, è a meno di un metro dalla linea di fondo campo e tiene in gioco il centrale juventino.

Un chiaro errore che ha fatto saltare dalla sedia tutti i tifosi bianconeri, alcuni dei quali sono arrivati ad ipotizzare la ripetizione del match. Ma cosa dice il regolamento? Non è prevista la ripetizione della gara per un errore tecnico ma siamo davanti ad un caso diverso. Lo spiega il portale calciomercato.it, sottolineando la differenza tra un gol convalidato (o viceversa annullato) anche se in fuorigioco – ad esempio, quello di Acerbi in Spezia-Lazio dello scorso anno – e un gol convalidato ma successivamente annullato dopo revisione al Var, com’è avvenuto ieri sera. Per quanto riguarda quest’ultima casistica, non esiste infatti alcun precedente.