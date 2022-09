Calciomercato, il Barcellona copia la Juve: scontro da urlo immediato.

Non sempre in una finestra di mercato si riesce a chiudere tutti i calciatori che si vorrebbe per svariati motivi come, ad esempio, la mancanza di tempo, la difficoltà di un particolare affare etc. La Juventus, infatti, nonostante abbia chiuso molti ed importanti colpi in ingresso per via della volontà di rinnovare la squadra rispetto allo scorso anno, non è riuscita a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.

Nei piani della “Vecchia Signora” c’era infatti la volontà di andare a chiudere anche un terzino prima che terminasse il calciomercato per via della necessità riscontrata nel reparto difensivo, soprattutto in seguito alla partenza di Luca Pellegrini direzione Germania. La dirigenza bianconera non è riuscita però a chiudere nessuno dei trasferimenti ipotizzati e quindi la suddetta necessità non è stata eliminata. Sembra logico allora che uno dei primi colpi che la “Vecchia Signora” tenterà di chiudere nel mercato di gennaio sarà proprio un difensore, possibilmente terzino. Inoltre, in seguito all’ottimo inizio del campionato e della Champions, sembrerebbe che la Juventus sia tornata con forza su di un calciatore che in passato era già stato avvicinato a Torino e il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno, sennonché secondo il giornale spagnolo anche il Barcellona starebbe monitorando da vicino il difensore spagnolo.

Calciomercato Juventus, che si lotti per Grimaldo: il Barcellona tenta lo scippo

Secondo quanto riportato da “todofichajes.com”, infatti, anche il Barcellona starebbe alla ricerca di un terzino che vada a sostituire Marcos Alonso al termine del prossimo anno. Vista la riluttanza del giocatore al rinnovo contrattuale, ovviamente, la volontà del Benfica sarebbe quella di non perdere il giocatore a parametro zero a giugno e, per questo, la dirigenza portoghese risulta molto aperta al dialogo. Insomma, la sessione invernale sarà quella che definirà la situazione e il momento durante il quale Cherubini potrà tentare di chiudere questo ottimo affare per la Juventus.