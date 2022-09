Calciomercato Juventus, intrigo Milinkovic: nuovo colpo di scena

Fari puntati sul calciomercato in casa Juventus anche in questa fase nella quale i trasferimenti sono ufficialmente chiusi.

Nel corso di quest’anno solare la società bianconera ha investito tanto per rinforzare e ringiovanire l’organico da affidare nelle mani di Allegri. Da Pogba a Paredes, sono arrivati alla corte del tecnico livornese tanti ottimi elementi che saranno chiamati a fare la differenza nel corso di questa stagione. Nella quale la Juve va a caccia dello scudetto, senza dimenticare un cammino importante in Champions League.

Se ci sarà la necessità o l’opportunità di poter inserire un altro tassello nella rosa juventina, anche in ottica futura, a gennaio la dirigenza dovrà farsi trovare pronta. Anche perché c’è comunque da iniziare a pensare anche alla prossima di stagione, quando dovranno essere sostituiti alcuni giocatori che si avviano alla conclusione del loro contratto.

Calciomercato Juventus, attenzione massima sul rinnovo di Milinkovic

C’è sempre un nome che viene costantemente accostato alla Juventus ormai da tempo ed è quello di Sergej Milinkovic-Savic, giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Il centrocampista della Lazio ormai da tempo è un top player della serie A e i bianconeri puntano al colpo grosso. Ma i biancocelesti hanno sempre avuto delle richieste importanti e hanno voluto tenersi stretto il proprio gioiello. Come spiega il Corriere dello Sport, la Lazio vorrebbe rinnovare il contratto di Milinkovic-Savic, inserendo nell’accordo una clausola rescissoria. Un accordo comunque ancora tutto da trovare che potrebbe complicarsi nel caso in cui i capitolini non riuscissero a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Una competizione alla quale il calciatore tiene molto e nella quale vorrebbe essere protagonista.