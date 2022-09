Juventus-Benfica, Allegri ci ripensa: colpo di coda in attacco

Per la Juventus non c’è tempo per rifiatare, perchè all’orizzonte c’è già un’altra sfida che attende la formazione di Massimiliano Allegri.

Domani sera infatti la squadra bianconera tornerà in campo per disputare la seconda gara della fase a gironi di Champions League. Avversario è un Benfica che è una formazione molto attrezzata, con ottimi calciatori e un gioco propositivo. Per la Juventus una partita che non può essere considerata decisiva ma quasi. Dopo aver perso all’esordio contro il Psg infatti per i bianconeri c’è la necessità di ottenere un risultato positivo.

Riuscire ad ottenere il pass per gli ottavi di finale è l’obiettivo minimo della Juve, che deve fare i conti con l’infermeria anche per la gara di mercoledì sera. Ci sono le solite assenze di Pogba e Chiesa con le quali fare i conti, ma anche altri elementi rimangono in dubbio e indovinare la formazione che scenderà in campo è un vero e proprio rebus.

Juventus, sarà 3-5-2 con Milik titolare

Le ultime indicazioni però sembrano aver fatto intuire che almeno a livello tattico Allegri abbia preso una decisione. Manderà in campo infatti la squadra con il 3-5-2. Davanti a Perin ci sarà spazio per Danilo insieme a Bonucci e Bremer. Cuadrado sarà utilizzato sul binario destro mentre a sinistra ci sarà ancora Kostic. In mezzo l’allenatore bianconero è intenzionato a dare ancora una chance al giovane Miretti, non rinunciando a Paredes in cabina di regia e agli inserimenti di McKennie. Scelta fatta anche in attacco. Allegri al fianco di Vlahovic infatti dovrebbe schierare Milik. Il polacco, che tra l’altro poi sarà squalificato in campionato, è uno degli uomini più in forma della rosa bianconera. E il tecnico vuole sfruttare il suo momento positivo.