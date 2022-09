Juve-Salernitana, ‘giallo’ DAZN: video sparito e tifosi imbufaliti

By

Juventus-Salernitana giallo sul video. Adesso i tifosi si stanno lamentando sui social. Tutto quello che è successo.

Sappiamo ormai tutti della questione relativa al mancato gol (regolare) non assegnato a Milik durante la sfida contro la Salernitana per un presunto fuorigioco. Dopo le dovute analisi degli esperti del settore si è constatato che l’errore è stato evidente ma, stando all’indiscrezione riportate su Twitter da ‘Mirko Nicolino’, adesso, quel video non è più presente sul portale di Dazn.

Il motivo è chiaramente ignoto e ciò non ha certo calmato gli animi dei tifosi che si sono nuovamente sfogati su social per un episodio decisamente controverso. Il mancato gol adesso è un caso che non può passare inosservato.

Juventus, Dazn cancella il video del presunto “fuorigioco” contro la Salernitana

Ovviamente i tifosi si sono scagliati su Twitter, alcuni hanno anche minacciato la disdetta al portale streaming dove poter seguire in diretta le partita di Serie A.

Ma ora il focus di Allegri e squadra è sulla Champions League. Domani sera una sfida cruciale contro il Benfica. La squadra portoghese è una sfidante decisamente da non sottovalutare e in tali occasioni, soprattutto in palcoscenici internazionali, ci vuole la massima attenzione del caso. Allegri pertanto è pronto a schierare gli uomini migliori a disposizione. Staremo a vedere se i bianconeri riusciranno nell’impresa di ottenere i tre punti.