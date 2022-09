Juventus-Salernitana, svolta epocale: il rimborso è ufficiale

L’attenzione della Juventus è ormai incentrata sulla prossima sfida di Champions League contro il Benfica tuttavia è impossibile non guardare al passato.

Bisogna riavvolgere il nastro ripensando a quello che è avvenuto nel corso delle ultime 48 ore. Il riferimento è ovviamente alla partita disputata domenica sera in serie A contro la Salernitana di mister Nicola. Un match che ha avuto un finale davvero convulso, con la Juventus che era riuscita ad acciuffare il pareggio allo scadere contro i campani, che hanno disputato senz’altro una grande partita.

Tuttavia la Juventus era riuscita anche a trovare alla rete della vittoria in pieno recupero grazie alla zampata vincente di Milik. Un guizzo, quello dell’attaccante polacco, che però è stato reso vano dall’intervento del VAR, che ha portato all’annullamento del gol e dunque alla mancata vittoria della squadra di mister Allegri.

Juventus, Betclic rimborsa chi aveva puntato sul gol di Milik

Non sono mancati gli strascichi polemici nel post partita e non si può non sottolineare come il nervosismo finale abbia portato all’espulsione di Cuadrado e dello stesso mister Allegri. Che insieme a Milik non saranno a disposizione nel prossimo turno poiché squalificati per una giornata dal giudice sportivo. Proprio a riguardo dell’annullamento del gol di Milik, è arrivata una iniziativa da parte di Betclic. Il bookmaker infatti ha deciso di rimborsare gli importi a tutti gli utenti che avevano puntato sul gol del centravanti ex Napoli. Un gol che avrebbe fatto vincere chi aveva scommesso su di lui e che invece ha lasciato tanti con la bocca asciutta. Almeno potranno riavere indietro quanto giocato.