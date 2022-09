Calciomercato Juventus, game over Allegri: lo hanno già “esonerato”

Calciomercato Juventus, una sentenza definitiva. Adesso c’è la presa di posizione netta. Ecco cosa sta succedendo.

I tifosi adesso sono contro l’allenatore. Accusano il mister della mancanza di gioco e di risultati. Su Twitter molti, infatti, si sono espressi sull’attuale situazione dei bianconeri.

C’era una volta uno stadio pieno, un tifo, le bandiere, una gruppo di uomini che in campo sputava sangue, UN ALLENATORE che teneva in mano la squadra! Non c’è più nulla….non c’è rimasto più niente

Sack Allegri, get De Zerbi or Zidane right now.

— Asad Ugas (@AsadUgas) September 14, 2022