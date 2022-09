Calciomercato Juventus e Milan, ci riprovano ancora: tripla firma lampo a gennaio e mossa che cambia i piani dei club della Serie A

Ci riprovano ancora dall’Inghilterra, almeno secondo le informazioni che sono state riportate da footballinsider247.com. A gennaio c’è bisogno di rinforzi per allungare la rosa, e non è detto che non venga rimesso in atto un assalto che questa volta si potrebbe rivelare decisivo soprattutto se, nel corso di questi mesi, non dovesse arrivare il rinnovo del contratto. Insomma, la situazione attorno a Douglas Luiz ha degli aggiornamenti quasi quotidiani.

E, di mezzo, c’è sempre l’Arsenal di Arteta che già lo scorso agosto ha cercato di prendere il brasiliano ma poi s’è tirato indietro per via delle richieste ultramilionarie arrivate. Ma i Gunners, che quest’anno sembrano essere tornati davvero competitivi, non vogliono lasciare nulla al caso e vogliono tornare decisamente in Champions League. E siccome la stagione sarà sicuramente stravolta dal Mondiale invernale, c’è bisogno di una rosa assai lunga per competere fino alla fine.

Calciomercato Juventus e Milan, l’Arsenal fa sul serio

Insomma, l’Arsenal potrebbe decisamente fare sul serio e strappare il giocatore nella prossima finestra di trattative. Un problema per il Milan che ci pensava e ci può ancora pensare per l’inverno, ma anche per la Juventus che un pensiero però ce lo potrebbe fare solamente la prossima estate visto che ha tutte occupate le caselle per i calciatori extracomunitari. La situazione quindi è quella che è, al momento, con degli stravolgimenti che potrebbero essere reali e non solo indiscrezioni.