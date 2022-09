Juventus-Benfica, Arrivabene in diretta:” Allegri out? Vi spiego”

Juventus-Benfica prima del match è intervenuto ai microfoni di Prime Video, Arrivabene. Ecco tutto quello che ha detto.

Arrivabene è intervenuto ai microfoni di Prime prima dell’inizio del match. Arrivabene ha parlato della sfida di stasera che vedrà i bianconeri, ricordiamolo, impegnati in una sfida molto importante contro il Benfica che arriva da ben undici risultati positivi. Una sfida cruciale e importante.

Ai microfoni di Prime Video è intervenuto l’ad bianconero che ha anche svelato il significato di quella battuta fatta ad un tifoso oggi davanti al ristornate. Ecco cosa ha detto Arrivabene:

“Tutte partite decisive in Champions, questa come le altre, non dobbiamo perdere. Ho fatto una battuta nel contesto (oggi), non c’è da creare un caso – si riferisce alla battuta, presunta, sulla domanda di un tifoso che chiedeva se Allegri out.

L’ad bianconero ha poi concluso sulla presunta battuta: “Bisogna prendere le cose con leggerezza e farsi una risata. La nostra strategia è stata di portare giocatori d’esperienza in questa stagione e c’è un bilanciamento tra campioni e giovani, creando basi per un futuro importante. Stasera vogliamo vincere”.