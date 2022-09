Juventus-Benfica, lo “cacciano” subito: “Passa più tempo a terra”

Juventus-Benfica, i tifosi si stanno esprimendo sui social e se la prendono con uno dei big in campo negli undici titolari.

Juventus-Benfica, i tifosi non sono contenti della prestazione di Cuadrado. Il laterale colombiano non sembra convincere una fetta dei supporter che criticano la sua performance nel primo tempo della sfida contro i portoghesi.

#Cuadrado cercherebbe il rigore pure se avesse la porta vuota davanti#JuveBenfica — Peps (@Peppe2379) September 14, 2022

Ormai Cuadrado non salta più l’uomo. Non ce la fa proprio #UCL #JuveBenfica — Orco Bianconero ⚪⚫ (@OgreBlackWhite) September 14, 2022

I tifosi criticano l’atteggiamento dell’esterno bianconero che non piace soprattutto quando è in fase offensiva, criticato infatti il suo modo di protestare durante un azione per un presunto, poi non fischiato, calcio di rigore. Adesso la sfida è pronta a ricominciare e Allegri con i suoi ragazzi cercherà di ottenere i tre punti fondamentali per questa partita. Non è infatti escluso che potrebbe entrata anche Di Maria nel secondo tempo.