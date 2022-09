Juventus-Benfica streaming | Dove vedere il match in diretta tv

Juventus-Benfica streaming e dove vederla in diretta tv. Ecco i canali e le info utili per seguire il match dei bianconeri. Dopo la sconfitta patita all’esordio contro il Psg, adesso la Juve sa benissimo di non potersi concedere altri passi falsi e proverà a vincere allo Stadium contro l’ostico Benfica. Una squadra da non sottovalutare, con diversi giocatori di talento da tenere d’occhio. Fischio d’inizio alle 21 di oggi mercoledì 14 settembre. La Juventus ha recuperato dei giocatori importanti per questa sfida, come ad esempio Di Maria, che però si accomoderà solamente in panchina. In attacco con Vlahovic ci sarà Milik, con Allegri intenzionato a schierare la sua squadra con il 3-5-2. Psg-Juventus di Champions League non sarà visibile in chiaro su Canale 5. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video con telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni. Chi si trova in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1.

Le probabili formazioni di Juventus-Benfica

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti; Milik, Vlahović, Kostić. BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Fernández; David Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos.

Juventus-Benfica streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.