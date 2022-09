Ultim’ora UFFICIALE: designato l’arbitro di Monza-Juventus

Ufficiale, l’AIA ha diramato le designazioni per il prossimo turno di campionato: ecco chi dirigerà Monza-Juventus.

Archiviata la parentesi contro la Salernitana, che inevitabilmente è destinata a far parlare di sé ancora a lungo per i gravi errori commessi da Marcenaro, la Juventus non può perdere altro tempo ed ha già dirottato le proprie attenzioni in Champions League.

Il match di stasera contro il Benfica è un vero e proprio turning point per la stagione dei bianconeri, anche perché un eventuale passo falso metterebbe clamorosamente in discussione la qualificazione agli ottavi di Di Maria e compagni. Il confronto con i lusitani fungerà da preludio a quello di campionato contro il Monza. A tal proposito, l’AIA ha provveduto a diramare le designazioni ufficiali del prossimo turno di campionato.

Ultim’ora Ufficiale: Maresca arbitrerà Monza-Juve

Monza-Juventus sarà diretta da Maresca, con Prenna e De Meo come guardalinee. Il quarto uomo sarà Massimi, mentre al Bar ci sarà Fabbri, coadiuvato da Costanzo. Chiaramente sarà un match dal forte contenuto emotivo, che avrà luogo pochi giorni dopo la scandalosa condotta arbitrale di Juve-Salernitana, a causa della quale gli uomini di Allegri hanno perso due punti con i quali sicuramente avrebbero migliorato la propria situazione in classifica. Un confronto da non sottovalutare per i bianconeri, che se la vedranno con un Monza che ha da poche ore ufficializzato il cambio di allenatore, esonerando Stroppa e promuovendo Raffaele Palladino.