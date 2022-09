Calciomercato, 26 milioni e addio Juventus: la conferma è ufficiale

Non finiscono mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus, riguardo le sue mosse per il futuro ma anche su quelle effettuate.

La società bianconera ha fatto il massimo sforzo per far sì che alla corte di Allegri potessero arrivare dei giocatori importanti, in grado di far tornare a vincere la Juventus in Italia e in Europa. Da Pogba a Paredes, la rosa è stata senz’altro rivoltata e ora toccherà al tecnico riuscire a trovare in breve tempo i giusti equilibri in campo.

La scorsa sessione di mercato è stata molto convulsa, con tanti nomi che sono stati accostati alla Juve. Alcuni sono davvero arrivati, altri nomi che probabilmente erano sul taccuino della dirigenza sono invece sfumati.

Uno degli obiettivi dei bianconeri per rinforzare la fascia sinistra poteva essere Udogie, giovane esterno che milita nell’Udinese ma che adesso è di proprietà del Tottenham. Nella passata stagione il suo talento è emerso a pieno, è stato uno dei migliori calciatori di tutto il campionato. Logico che non potesse passare inosservato, tant’è che gli Spurs hanno bruciato la concorrenza e lo hanno messo sotto contratto, prestandolo poi di nuovo in Friuli per farlo continuare a maturare.

Destiny Udogie’s agent Antonelli: “Inter and Juventus wanted to sign him, it’s true — but Tottenham have decided to pay €20m plus €6m add-ons so it was not possible for other clubs”, tells TMW. ⚪️ #THFC

“Spurs wanted him to stay in Italy on loan, it’s part of the strategy”. pic.twitter.com/MPhZ9tw4eB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2022