La panacea alla crisi senza fini, sentenza in diretta: “Del Piero alla Juventus!”

Per la Juventus è un momento delicato, la formazione bianconera è al centro di un continuo dibattito da parte della sua numerosa tifoseria.

Cosa c’è che non va? Una domanda alla quale per adesso non si riesce a dare una risposta. Di sicuro la Juventus non convince sul piano del gioco. Se in serie A la formazione di Allegri è riuscita a rimanere imbattuta, pur con quattro pareggi in sei gare, in Champions League sono arrivate due sconfitte in altrettanti incontri. Ko che rischiano di compromettere la rincorsa alla qualificazione agli ottavi di finale.

In queste ore sui social e non si sta parlando tantissimo del futuro della squadra bianconera, con il tecnico che è finito sul banco degli imputati. E non potrebbe essere altrimenti. Visto che il gioco non decolla e all’orizzonte c’è una partita contro il Monza da vincere a tutti i costi per tenere lontano lo scettro della crisi.

Juventus, il suggerimento di Caressa alla società

Tra i tanti commenti al momento poco favorevole della Juventus c’è anche quello del giornalista Fabio Caressa, che dagli schemi di Sky Sport ha suggerito una soluzione ai problemi della squadra bianconera. “Maldini ha restituito al Milan il suo dna, la Juve ha un disperato bisogno di uno come Alex Del Piero. Un uomo che incarna serietà, praticità, tranquillità, rispetto ed educazione. Quello stile della Juventus che si è perso negli ultimi anni. Allegri ha commesso degli errori e li hanno commessi anche i giocatori, la squadra gioca male ma non è quella che vuole il tecnico. Che non riesce a trasmettere ai suoi uomini ciò che vuole, dei senatori è rimasto solo Bonucci in rosa e anche questo conta tanto”.