TV PLAY | Juventus, attacco frontale a Di Maria: “Sgradevole”

TV PLAY | Juventus, parole al vetriolo sull’atteggiamento del calciatore argentino al fischio finale della sfida con il Benfica.

Le telecamere, si sa, non perdonano. E Angel Di Maria non ha forse pensato alle possibili conseguenze quando si è lasciato scappare quella “frase” mentre conversava con Arek Milik al fischio finale della partita tra Juventus e Benfica. L’argentino non ha fatto nulla per celare il suo disappunto sulla sostituzione del centravanti polacco, tra i migliori in campo contro i lusitani. Non solo per il gol che aveva portato in vantaggio la formazione bianconera, ma anche per i suoi movimenti che hanno messo in costante apprensione la difesa portoghese. Ha finanche sfiorato il pareggio nella ripresa ma Massimiliano Allegri ha preferito sostituirlo a metà ripresa, buttando nella mischia al suo posto il giovane centrocampista Fagioli.

Una scelta che non ha capito neanche l’ex giocatore del Psg, che avvicinandosi a Milik ha detto chiaramente “ma perché ti ha cambiato?”. Una domanda che probabilmente si sono posti in parecchi, anche se c’è chi non ha particolarmente gradito l’uscita di Di Maria.

TV PLAY | Juventus, “il giocatore ha girato le spalle ai tifosi”

Si tratta del giornalista di Repubblica Emanuele Gamba, che durante il suo intervento a TV Play di Calciomercato.it è stato molto duro nei confronti dell’argentino: “I fischi alla Juve sono una costante ormai da un anno e mezzo – ha detto Gamba – Allegri fa sempre questo e non è una novità che a fine match rientra negli spogliatoi. Paredes e McKennie sono molto distratti mentre su Di Maria è evidente. Ieri il giocatore ha girato le spalle ai tifosi, si è comportato in maniera molto sgradevole ed ha dimostrato che non ha vero interesse. C’è una battuta che dice che Di Maria è un giocatore dell’Argentina in prestito alla Juventus e questo mostra la situazione che vediamo in casa Juventus”.