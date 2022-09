Calciomercato Juventus, Dybala c’ha provato fino alla fine

Calciomercato Juventus, spunta l’annuncio con retroscena su Paulo Dybala, protagonista di un grande inizio di stagione con la Roma di Mourinho.

Le campagne acquisti sono molto spesso fatte anche di grandi occasioni e concretizzazioni dei giusti incastri nei momenti adatti. Basti pensare al capolavoro di Marotta di quasi dieci anni fa, concretizzatosi nell’approdo del meno conosciuto di oggi Pogba, rivenduto con una plusvalenza del 110% e ritornato in questi mesi a condizioni a dir poco vantaggiose.

Gli esempi, in casa Juve e non solo, potrebbero essere numerosi. Da Khedira alla clausola di Pjanic o all’intesa con l’Arsenal per Szczesny, molto più economica rispetto al valore assunto dal calciatore nel corso di questi anni. Discostandoci, ma nemmeno di tanto, dal mondo bianconero, possiamo indubbiamente citare anche Paulo Dybala, autentico oggetto del desiderio di tante squadre italiane nel corso dell’ultimo trimestre estivo e tranquillamente annoverabile nel podio dei migliori parametri zero da poter prendere nel recente passato.

Calciomercato Juventus, retroscena e annuncio su Dybala

Dopo le settimane di contesa tra Inter, Roma e Napoli, l’ex 10 della Juventus è alla fine approdato alla corte di Mourinho, laddove si sta distinguendo per grandi prestazioni e gol non poco pesanti. Ciò che spunta in queste ore ha però del clamoroso e interessa un retroscena legato al suo addio, imputabile principalmente alle esagerate richieste avanzate in inverno.

Su tale scenario si è espresso Paolo Paganini che ha così scritto su Twitter. “Buongiorno. Con i se e i ma non si costruiscono le squadre. È vero che a gennaio aveva tirato troppo la corda (consigliato male) ma a giugno voleva restare a cifre giuste e si poteva confermare perché alla Juventus manca un giocatore cosi. Parlo di Dybala“.