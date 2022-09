Juventus, Chiesa corre verso il rientro: ultim’ora Sky

Juventus, il recupero di Federico Chiesa procede per il meglio: le ultime notizie riferite da Sky sulle condizioni dell’esterno italiano.

Sono passati poco più di 8 mesi dal grave infortunio in cui Federico Chiesa è sfortunatamente incappato allo Stadio Olimpico. La lesione del legamento crociato anteriore ha tenuto fermo ai box una delle frecce più letali dello scacchiere tattico bianconero, impedendole di poter prendere parte alla seconda parte della scorsa stagione.

Max Allegri alla vigilia della sfida contro la Salernitana aveva affermato di contare sul rientro dell’ex esterno offensivo della Fiorentina a stretto giro di posta, pur essendo consapevole del fatto che la piena integrità fisica potrà essere acquisita solo agli albori del nuovo anno. Le notizie diffuse nelle ultime settimane circa una possibile infezione che avrebbe allungato i tempi di recupero sembrano ormai essere lontane.

Juventus, infortunio Chiesa: le ultime da Sky

A tal proposito, non possono non essere attenzionate le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, secondo cui il recupero di Chiesa starebbe procedendo per il meglio. Il ginocchio dell’ala offensiva non sarebbe caratterizzato più da alcun tipo di gonfiore e risponderebbe positivamente. Difficile al momento ipotizzare con esattezza la data dell’effettivo ritorno in gruppo di “Fede”: tuttavia, la sensazione è che mai come in questo momento il peggio sia alle spalle. Una buona notizia per tutto il mondo Juve, con la rosa bianconera che per caratteristiche non può prescindere dalle folate di uno dei suoi calciatori più talentuosi, che potrebbe rivelarsi un’arma importante nella seconda metà della stagione in corso, quando Vlahovic e compagni proveranno a recuperare il terreno già perduto dopo un inizio piuttosto balbettante, sia in campionato che in Champions League.