Tuchel alla Juventus, è tutto vero: “La più realistica delle soluzioni”

Tuchel alla Juventus? Una suggestione che adesso potrebbe prendere piede. Ecco tutti i dettagli del potenziale sostituto di Allegri.

Tuchel alla Juventus sarebbe l’ipotesi più desiderata da alcuni tifosi, scontenti delle performance dei bianconeri sotto la guida di Massimiliano Allegri. Stando a quanto viene riportato da ‘All Football’, per il tecnico tedesco, ex Chelsea, ci sarebbe una tripla opzione per il futuro.

Una riguarderebbe proprio la Juventus ed è definita proprio dallo stesso portale la “più realistica” delle tre. Il motivo sarebbe dovuto alla volontà del tecnico tedesco di rimettersi in gioco già da subito e proprio i bianconeri rappresenterebbero la realtà sportiva ideale per lui, anche come caratteristiche tecniche.

Calciomercato Juventus, Tuchel opzione più realistica

Ma oltre ai bianconeri, tra le possibili candidate, figurano anche il colosso tedesco Bayern Monaco. Nonostante la vittoria in Champions League, in Bavaria continua ad aleggiare qualche dubbio sull’attuale tecnico Nagelsmann. In caso di rottura, proprio Tuchel sarebbe il prescelto per diventare il prossimo tecnico.

Ma tra le ipotesi figurerebbe anche il Real Madrid ma soltanto a fine stagione. Naturalmente la panchina di Ancelotti non è in dubbio visti anche i risultati del tecnico italiano ma potrebbe essere lo stesso a porre fine la sua avventura a Madrid. Ovviamente si tratterebbe soltanto di una decisione da rimandare a fine stagione, pertanto, ora, la Juventus è la più concentra delle tre opzioni: staremo a vedere cosa succederà.