Calciomercato, addio Juventus ma non cambia campionato: lo prendono gratis

Calciomercato, addio Juventus ma ha deciso di non cambiare campionato. Lo prendono gratis alla fine di questa stagione

Un colpo che la Juventus aveva in mente per la prossima stagione, visto che il giocatore si libera a parametro zero, ma che potrebbe rimanere solamente scritto sul taccuino di Cherubini. Andrà via, ovviamente, senza prolungare il proprio accordo con il Leicester, ma a quanto pare, secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, dovrebbe rimanere in ogni caso in Premier League.

Sì, non si muove dall’Inghilterra con buona pace per la società bianconera che lo aveva messo nel mirino e che sperava di portarlo dentro la Continassa. Un nome che comunque circola da un po’ di tempo in Piemonte e che sembrava potesse essere un colpo fattibile per il prossimo anno, quando a centrocampo ci dovrebbe essere una vera e propria rivoluzione molto più ampia di quella che è stata fatta in questa estate che ormai volge al termine.

Calciomercato, Tielemans: addio Juventus

Su Tielemans, il centrocampista belga che il prossimo 30 giugno si libererà dal Leicester, c’è infatti l’interesse concreto del Manchester United di Ten Hag. I Red Devils, alle prese con l’ambientamento dei nuovi arrivi e soprattutto con dei risultati deludenti arrivati nel corso di questa annata, vogliono tornare a vincere nel minor tempo possibile. Almeno in Premier League non sembra questo l’anno giusto, davanti il City e anche l’Arsenal corrono, ma in Europa League si potrebbe fare.

Ovviamente tornare a conquistare la Premier è l’obiettivo minimo, ecco perché oltre a una grossa cifra da investire sul mercato, c’è la voglia di andare a piazzare dei colpi a zero che non fanno mai male. Tielemand quindi diventa la prima scelta. E la situazione potrebbe essere già chiara diversi mesi prima di un possibile trasferimento.