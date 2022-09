Juventus, Allegri rompe il silenzio: “Squadra pensata male, abbiamo problemi”

Juventus, Massimiliano Allegri ha deciso di rompere il silenzio al Corriere della Sera. “La squadra è pensata male, abbiamo problemi”

Ha parlato al Corriere della Sera Massimiliano Allegri. Anzi, ha parlato col giornalista Mario Sconcerti. Una chiacchierata dopo qualche discussione che “prima o poi avremmo dovuto risolvere” ha scritto l’editorialista del giornale più importante d’Italia, con il tecnico livornese che così ha rotto il silenzio dopo questo avvio di stagione deludente e che l’ha messo sulla graticola. La sua panchina è tutt’altro che salda. E lui lo sa anche se come detto non si sente in discussione. Ma Allegri è uomo di calcio, e conosce perfettamente la situazione.

Intanto Max ha parlato di quello che è il momento della sua squadra. “Sbagliamo passaggi, commettiamo troppi errori tecnici, non contrastiamo, perdiamo il controllo fisico degli avversari. Sono molto dispiaciuto per questa situazione e mi chiedo spesso se ho commesso errori”.

Juventus, “squadra pensata male”

Allegri, alla domanda che si fa, ha dato anche una risposta che però stride con il calciomercato fatto, gestito in tutto e per tutto dal tecnico. “La prima risposta che riesco a darmi è quella che questa squadra è stata pensata in un altro modo. Abbiamo dei problemi di spinta sulle corsie esterne e non posso chiedere a giocatori che hanno corso per tutta la vita di continuare a fare l’intera fascia. Sicuramente qualcosa ci manca. Ci fermiamo troppo presto”.

Un mea culpa quello di Allegri, comunque, che continua a battere ovviamente anche su quelle che sono le assenze. E lui fino al momento ne ha avute e anche tante. “Provate a togliere cinque o sei titolari al Milan o all’Inter e poi vediamo se vanno in difficoltà” ha concluso. Corretto, questo punto. Ma ci si aspetta sicuramente dell’altro da parte dellaa Juve. A partire da domani.