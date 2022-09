Juventus, patto di ferro con Di Maria: cosa è successo

Juventus, un patto di ferro con il Fideo (Angel Di Maria). Allegri adesso ha deciso. Tutti i dettagli per la sfida di campionato.

il Fideo non è al top della forma ma ciononostante, nella sfida che vedrà i bianconeri impegnati nella trasferta contro il Monza, potrebbe partire titolare dal primo minuto.

Un cosiddetto patto d’acciaio con Allegri che vuole ritornare a vincere. Un altro risultato negativo non è contemplabile e pertanto i bianconeri dovranno mettere in lustro tutti gli uomini migliori a disposizione. In attesa di Pogba ma soprattutto di Federico Chiesa, ancora ai box, Di Maria è l’altro grande talento da considerare.

Di Maria dal primo minuto contro il Monza

La classe dell’argentino è ciò che oggi serve a questa Juventus. Un giocatore indiscutibile alla quale la Juventus chiede il suo contributo, in questo momento di difficoltà. Nonostante la forma, non certo al top, visto che il Fideo è reduce da un infortunio, adesso, Di Maria è pronto a fare la differenza.

Già nella sfida di Champions League è entrato, nonostante il risultato, Di Maria sa sempre fare il suo mestiere ed è per questo che Allegri vuole affidarsi all’argentino per la trasferta contro il Monza. Squadra neopromossa ma già con la voglia di rilanciarsi. Ultima in classifica, il Monza di Berlusconi ha cambiato guida tecnica. A guidare la squadra lombarda c’è un ex conoscenza del mondo bianconero, Palladino, che adesso vuole portare un risultato positivo per presentarsi ai nuovi tifosi. Non sarà semplice dunque ma la Juventus può e deve vincere soprattutto con l’ausilio di Di Maria.