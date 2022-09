Juventus, sono solo due i giocatori convocati dall’Italia

Ultimo sforzo per la Juventus di Massimiliano Allegri contro il Monza domani sera e poi arriverà la sosta per gli impegni delle nazionali.

La squadra bianconera è attesa ad un pronto riscatto, dopo aver perso contro il Benfica in Champions League e di fatto complicato la corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale. Si torna a giocare in campionato e l’avversario è un Monza che ha appena cambiato allenatore. Ottime individualità nelle file dei brianzoli, complice un mercato ambizioso. In poche parole non sarà facile batterlo.

Dopo questa partita ci sarà un breve stop per la serie A visto che torna protagonista la Nations League. Con Roberto Mancini che ieri sera ha diramato l’elenco dei 29 giocatori convocati per il doppio impegno.

Juventus, Bonucci e Gatti convocati da Mancini

Se per anni la squadra bianconera è stata il principale serbatoio della nazionale italiana, adesso la tendenza sembra essere decisamente cambiata. Tant’è che sono solamente due i giocatori chiamati da Roberto Mancini per gli impegni degli azzurri contro Inghilterra e Ungheria in Nations League.

Nell’elenco infatti pubblicato spiccano i nomi di Bonucci e Gatti, entrambi difensori. Se per il primo la nazionale non è certo una novità, per Gatti la chiamata di Mancini conferma i progressi fatti dal centrale, che si è fatto trovare sempre pronto quando è stato chiamato in causa.