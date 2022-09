TVPLAY | Calciomercato, la rivelazione che conferma tutto: “Juve su Mou”

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento di grande attualità anche in questo momento delicato per i bianconeri.

Settimana bollente a Torino, con la sconfitta patita in Champions League che rischia di complicare maledettamente la corsa agli ottavi di finale della squadra di Allegri. Qualificazione in forte dubbio mentre in campionato bisogna aumentare i ritmi se si vuole lottare per qualcosa di importante. Quattro pareggi in sei gare vuol dire aver perso per strada punti preziosi.

Ci si aspetta una scossa al più presto, a partire da domani sera quando la Juventus sarà chiamata ad affrontare il Monza. Una squadra da non sottovalutare perchè dotata di buoni giocatori. E poi ha appena cambiato allenatore e avrà tanta voglia di regalarsi un risultato positivo.

Calciomercato Juventus, la rivelazione di Mauro a TvPlay

Si sta parlando molto in questa fase del futuro di Massimiliano Allegri, finito sulla graticola visti i risultati non brillanti della sua formazione. Il tecnico non rischia di essere esonerato al momento, anche se tanti tifosi vorrebbero un cambio al timone per dare la scossa alla squadra. Magari con qualche rimpianto guardando a quel che sarebbe potuto essere, pensando alle recenti parole di Mauro, che ha così parlato ai microfoni di TV PLAY, trasmissione Twitch di Calciomercato.it. “Mourinho è stato vicino alla Juventus e faceva parte di una lunga lista di nomi fatti. Alla fine, però, a Torino decisero di puntare su Maurizio Sarri” ha rivelato. Il portoghese, dopo il trionfo in Conference League, vuole portare la Roma allo scudetto. E sarà un pericoloso rivale per la Juventus, che con Allegri in panchina deve assolutamente superare questo momento delicato e ripartire alla grande verso grandi traguardi.