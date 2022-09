Calciomercato, la Juventus esorcizza il suo “incubo”: Milan al tappeto.

Nel continuum di trattative e sondaggi per calciatori tra i club in giro per il mondo, che vanno avanti nonostante il mercato sia al momento chiuso e non riaprirà fino al prossimo gennaio, anche la Juventus si sta facendo spazio avendo già valutato alcuni profili per andare a rinforzare definitivamente la rosa di Massimiliano Allegri.

Oltre alla necessità di andare a chiudere per un difensore in quanto la coperta in quel reparto si sta rivelando comunque corta, la Juventus sembra essere tornata su un calciatore per il quale già nella scorsa tornata di mercato aveva dimostrato interesse ma che era svanito per via del contestuale interessamento del Milan, sensibilmente più avanti nelle trattative al tempo. Nonostante la situazione fosse questa, però, i rossoneri si sono fatti poi scappare il centrocampista argentino che è stato poi acquistato in seguito dal Benfica, che aveva grande spazio di manovra per vai dei 100 milioni guadagnati dalla cessione di Núñez al Liverpool.

Calciomercato Juventus, Fernandez nel mirino della Juventus: è il momento giusto per agire

I radar di diversi club del Vecchio Continente da tempo si sono accesi su Enzo Fernandez. Il ventunenne centrocampista, che viene comunque dal River Plate e sarebbe potuto benissimo essere l’ennesimo fenomeno sudamericano che poi avrebbe fatto fatica in Europa, sta invece dimostrando non solo di essere all’altezza del gioco europeo ma anche di destreggiarsi molto bene, tanto da aver già segnato 3 goal nelle sue apparizioni con la maglia del Benfica. Inoltre, secondo “calciomercatonews.com”, la situazione del mercato che lo riguarda sembra essere comunque cambiata, con il Milan che adesso non sembra più essere interessato al suo profilo e la Juventus che può quindi approfittarne, al netto di clamorosi inserimenti di altri top club europei come il Real Madrid, dove pure sono alla ricerca di centrocampisti.