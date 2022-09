Calciomercato, pokerissimo stellare: Juve bruciata sul tempo

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero essere superati nella trattativa per il centrocampista: tutti i dettagli.

Bianconeri bruciati sul tempo? Certamente il profilo di Douglas Luiz continua a fare gola alla squadra di Massimiliano Allegri. Il centrocampista brasiliano è un profilo che piace da diverso tempo ma che adesso potrebbe avere una solida concorrenza.

A seguire gli sviluppi della trattativa per il brasiliano, oltre ai bianconeri, che sono ufficiosamente defilati, come scrive ‘Fichajes’, ci sono altri grandi club, ben quattro. Tra questi figurano anche due italiane, il Milan campione d’Italia e la Roma.

Calciomercato, in quattro su Douglas Luiz | Juve beffata

Il giocatore dell’Aston Villa ha dimostrato di avere il phisique du role dei grandi giocatori. Determinazione, tecnica ma soprattutto ottimo spirito di sacrifico. Tutte caratteristiche ideali se pensate, adesso, nel club di Massimiliano Allegri che ha bisogno più che mai di riemergere dopo un inizio decisamente sottotono. Ma la lista delle squadra interessata al brasiliano è lunga. In primis c’è sempre l’Arsenal, il club inglese è molto interessato al giocatore, così come il Chelsea e il Liverpool.

Ma come dicevamo poc’anzi, la Juventus non è il solo club interessato al possibile acquisto di Douglas Luiz, ci sarebbero anche la Roma di José Mourinho e il Milan campione d’Italia che potrebbe rinforzarsi proprio in mediana. Un profilo che diventa, dunque, d’interesse comune per diversi club internazionali ma che attualmente vede i bianconeri certamente non protagonisti nella trattativa. Vedremo cosa potrà succedere nel tempo. In attesa di capire quale sarà il destino del giocatore.