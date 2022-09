Polveriera Juventus, futuro Allegri: “Non c’è alcuna intenzione”

Juventus, il futuro di Allegri svelato in tweet. Tutti i dettagli del possibile proseguo dell’allenatore bianconero.

Certamente una stagione scivolata di mano già a settembre, nonostante sia presto per dire che tutto sia perduto, adesso i bianconeri si trovano in una situazione compromessa in Champions League ma anche i tanti risultati negativi in campionato allontanano la Juventus dalla vetta della classifica.

Stando infatti all’indiscrezione rilanciata da ‘Nicolò Schira’ non ci sarebbe nessuna intenzione di smettere da parte di Allegri. Ecco cosa ha scritto Schira sul proprio profilo social: “Non c’è alcuna intenzione da parte di Max Allegri di dimettersi. Era così all’indomani della debacle col Benfica e scenario non cambia dopo Monza. Esonero sarebbe bagno di sangue per club. Il tecnico resta alla guida della Juventus”.

Allegri continua con il club | “Nessuna intenzione di dimettersi”

Nonostante la sconfitta con il Monza che ha confermato ancora di più la crisi che sta passando in questo momento la Juventus, Allegri non intende dimettersi a nemmeno la dirigenza sembra pronta a fare a meno di Max. Come già detto da Arrivabene il progetto Allegri è destinato a durare negli anni. Dimettersi oggi rappresenterebbe un downgrade che in questo momento la Juventus non vuole e non può permettersi.

Per Allegri si tratta di un stipendio molto importante e destinato a durare negli anni. Ritornato per rifondare la squadra, adesso, Allegri dovrà trovare il modo di affrontare questo momento no e rilanciarsi per tutto ciò per cui la Juventus deve e può competere, iniziando dal campionato.