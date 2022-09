Altro che Juventus: il tradimento gratis è spaziale, Real di stucco

Il talento del Real Madrid può cambiare squadra ma la scelta sarebbe del tutto inaspettata: tutti i dettagli.

Come scrivono dalla Spagna, esattamente da ‘El Nacional’, in Spagna potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena. Il campione del Real Madrid non più, certamente, un titolarissimo di Ancelotti lascerebbe i blancos non per il Barcellona, come si poteva intuire inizialmente, ma per una big europea.

Come sappiamo il giocatore piace molto anche ai bianconeri, ma stando all’indiscrezione spagnola, Asensio potrebbe preferire la corte dei parigini del Psg. Proprio la squadra milionaria avrebbe alcuni posti vacanti e potrebbe puntare tutto sullo spagnolo come eventuale rinforzo.

Calciomercato Juventus, colpo di scena Asensio | Sceglierebbe il Psg

Ma il vero colpo di scena è il seguente, proprio come Messi, Asensio avrebbe un contratto in scadenza nel 2023 e – clamorosamente – potrebbe proprio prendere il posto della pulce a Parigi. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni dalla Francia, Messi alla fine dell’anno potrebbe decidere di lasciare il Psg.

Un colpo di scena incredibile visti anche i costi di acquisto del giocatore. Asensio si adatterebbe perfettamente nella squadra di Galtier e, in tal senso, avrebbe un posto anche da protagonista assoluto, qualora appunto Messi dovesse lasciare il club francese come scrivono dalla Spagna. Nulla da fare quindi per la Juventus ma anche per il Milan. Entrambi i club avevano sondato il possibile assalto al talento spagnolo ma come spesso succede in questo mercato moderno, le squadre con più soldi vincono (quasi) sempre. Aspetteremo di scoprire il destino del giocatore non appena finirà la stagione in corso.