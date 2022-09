Nuovo allenatore per la Juventus: spunta la data

Nuovo allenatore per la Juventus, la dirigenza utilizzerà le due settimane di sosta per riflettere sul futuro di Allegri.

La sconfitta di Monza ha certificato la crisi della Juventus. Le prime crepe si erano viste martedì scorso con il Benfica, in Brianza invece è come se si fosse aperta una voragine. Contro i biancorossi non s’è vista la reazione che dirigenza, allenatore e tifosi attendevano dopo una settimana complicatissima, una delle più difficili degli ultimi anni. Maurizio Arrivabene, amministratore delegato, ieri pomeriggio prima della partita ha di fatto blindato Massimiliano Allegri con le sue dichiarazioni. L’allenatore non si tocca: nessun esonero all’orizzonte, perché una scelta del genere metterebbe in discussione anche l’intero apparato societario, che un anno e mezzo fa decise di ripartire dal tecnico toscano.

Non si sa se Arrivabene a fine match abbia cambiato idea ma, stando alle voci che circolano, è altamente improbabile che si assista ad uno scossone in queste due settimane di sosta. Il piano della Juventus è quello di arrivare alla pausa per il Mondiale con Allegri in panchina e capire se il tecnico riesca a riprendere in mano le redini della squadra. Se sia in grado di guarire questa gruppo “malato”.

Nuovo allenatore per la Juventus, possibile cambio dopo i Mondiali: tutto dipende da Zidane

L’attesa consentirebbe ai dirigenti bianconeri di vagliare con attenzione i possibili nomi del dopo-Allegri. Lo sostiene anche il portale calciomercato.it, convinto che in società la volontà sia quella di aspettare l’esito del Mondiale autunnale. Per capire se è vero che la federcalcio francese, una volta terminata la rassegna iridata in Qatar, affiderà la nazionale a Zinedine Zidane, chiudendo il ciclo Deschamps. Un profilo, quello di “Zizou”, che scalda il cuore dei tifosi a causa del suo glorioso passato da giocatore a Torino. E che, a quanto pare, sarebbe gradito anche al presidente Andrea Agnelli.