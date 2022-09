Calciomercato, addio annunciato: un campione del Mondo per la Juventus

Calciomercato, l’addio sembra annunciato per la prossima estate: un campione del Mondo per la Juventus. I bianconeri lo hanno già cercato

L’addio sembra annunciato, forse a gennaio, ma probabilmente la prossima estate quando andrà solamente ad un anno dalla scadenza di contratto. Un campione del Mondo per la Juventus, che lo ha cercato in passato e che prima o poi dovrà mettere mano a quel ruolo, visto che anche Allegri, senza giri di parole nell’ultima uscita al Corriere della Sera, ha sottolineato come la sua squadra in questo momento abbia dei problemi proprio in quella zona del campo.

Sì, parliamo dei terzini, in questo caso destri a differenza di quanto si possa immaginare soprattutto andare a vedere le prestazioni di Alex Sandro. Ma la Juve soffre anche dall’altro lato, visto che Cuadrado ormai non riesce più a giocare a tutta fascia, e De Sciglio non è un elemento che può dare continuità. Sì, ci sarebbe Danilo, ma Allegri preferisce schierarlo come centrale visto che l’ex City garantisce prestazioni di livello. Insomma, qualcuno dovrà arrivare e il nome che potrebbe piacere è quello di Pavard.

Calciomercato, Pavard nel mirino della Juventus

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il nome del francese sarebbe sul taccuino della dirigenza della Juventus. Anche perché i rapporti con il Bayern Monaco, confermati con l’affare de Ligt, sono buoni e ad una soluzione si potrebbe sempre arrivare. Pavard già la scorsa estate sembrava in uscita e adesso, con l’arrivo di Mazraoui, che ha impattato benissimo contro il Real Madrid, potrebbe trovare meno spazio.

La Juventus insomma ci pensa e potrebbe affondare il colpo la prossima estate. Un esterno serve, anzi due perché pure dall’altro lato bisogna intervenire e dare una rinfrescata alla rosa.