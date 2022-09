Juventus, nuovo ds accanto ad Arrivabene: il nome che mette tutti d’accordo

Juventus, la sentenza arriva sul nuovo direttore sportivo. Ecco tutti i nomi in ballo per la “nuova” dirigenza.

Stando alle ultime indiscrezioni, in casa Juventus potrebbe muoversi qualcosa a livello dirigenziale. Stando a Dario Pellegrini de ‘Il Tirreno’, un nuovo direttore sportivo potrebbe prendere parte ai piani alti dei bianconeri.

Tra i candidati, oltre a Petrachi, c’è anche il nome di Giuntoli. Secondo, appunto, l’indiscrezione di Pellegrini, lui sarebbe il profilo che “metterebbe tutti d’accordo“. Ma ciò, c’è da chiarirlo, non metterebbe comunque in discussione la presenza di Cherubini.

Calciomercato Juventus, Giuntoli tra i candidati come nuovo ds bianconero

Ecco cosa scrive proprio lo stesso Pellegrini a proposito della possibile candidatura di Giuntoli: “Tra i nomi citati, ho impressione che Giuntoli metterebbe tutti d’accordo. Contratto con il Napoli valido fino al 2024 ad un milione all’anno. Una dovuta precisazione: ciò non metterebbe in dubbio la figura di Cherubini”.

Un cambio importante che però non metterebbe in discussione Federico Cherubini. Insomma, la Juventus non potendo cambiare la guida tecnica, adesso, si concentra sulle possibile migliorie proprio nell’area tecnica. Certamente i nomi fatti sono di esperti del settore e gente che avrebbe decisamente il phisique du role ideale in caso, appunto, di ridimensionamento dello staff. Ma adesso le prime risposte dei bianconeri devono arrivare senza dubbio sul campo laddove i risultati stanno mancando. C’è bisogno di ritornare a vincere in campionato per non allontanarsi, del tutto, dai piani alti della classifica e poi anche la Champions League, dopo due sconfitte certamente non prese bene dai piani alti della società.