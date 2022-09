Niente accordo con il Milan: 007 della Juventus in azione

Niente accordo con il Milan, i bianconeri proveranno a battere la nutrita concorrenza per una delle rivelazioni della Serie A.

Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, al termine della clamorosa sconfitta di domenica scorsa con il Monza aveva ricordato ai giornalisti come la sosta per le nazionali capitasse nel momento più inopportuno. Abbastanza normale per lo staff tecnico bianconero, che dovrà attendere due settimane per dimostrare che la Juventus è altra cosa rispetto a quella vista all’opera in Brianza. La pausa, tuttavia, sarà molto utile alla dirigenza. Oltre alle valutazioni sull’allenatore, il direttore sportivo Cherubini e i suoi uomini ne approfitteranno per pianificare quelle che saranno le prossime operazioni di mercato.

Si ragionerà su diversi aspetti ma gennaio è un mese importante anche per poter cambiare in corso d’opera. E capire, ad esempio, chi è funzionale al progetto e chi meno. Nella passata stagione ricorderete che la Juve fece la voce grossa acquistando Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Un affare che, solo qualche settimana prima, sembrava fantascienza.

Niente accordo con il Milan, c’è anche la Juventus sulle tracce di Kiwior

Non si sa se anche la prossima sessione invernale sarà scoppiettante come quella dello scorso anno, ma è certo che la Juventus continuerà a muoversi con decisione. Specie se i risultati continueranno ad essere insoddisfacenti. Un nome che inizia a circolare con insistenza è quello di Jakub Kiwior, punto fermo della difesa dello Spezia. Il centrale polacco, classe 2000, già in estate sembrava vicinissimo al West Ham, club di Premier League, ma non è stato trovato l’accordo coi liguri. Kiwior in queste prime giornate ha offerto prestazioni superlative, che hanno fatto drizzare le antenne a diverse squadre.

Despite the rumors, there is no agreement between #ACMilan and #Kiwior as of now. #Milan are really interested in him, but many clubs monitoring the polish centre-back: #Juventus, #ASRoma, #WestHam, #Leicester and #Villarreal have sent their scouts to watch him in the last games — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 21, 2022

Nelle ultime ore si parla di un forte interesse del Milan. C’è anche chi addirittura dà per concluso l’affare ma il giornalista Nicolò Schira, tramite il suo profilo Twitter, predica calma. Stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato, le due società sarebbero ancora molto distanti. E poi dietro al giocatore c’è la fila: Juventus, Roma, Leicester e Villarreal, infatti, nell’ultima giornata di campionato hanno mandato i loro scout per visionarlo.