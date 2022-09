Calciomercato Juventus, erede Cuadrado: sfida con la Roma e ‘ritorno‘ in Serie A

Il periodo complicato della Juventus alimenta senza dubbio altre voci di calciomercato in vista della riapertura delle trattative.

Non si può non sottolineare come nel corso del 2022 la dirigenza abbia fatto degli sforzi importanti per portare alla corte di Allegri dei giocatori in grado di elevare il tasso tecnico della società. Ma allo stesso tempo non si può non sottolineare anche come la sfortuna abbia giocato finora un ruolo decisivo, visti i tanti infortuni che hanno privato il tecnico di alcuni giocatori chiave.

Bisogna però anche dire che dalla Juventus ci si aspettava decisamente di più fino a questo punto, il rendimento di Bonucci e soci è stato alquanto deludente. E di questo passo si rischia di gettare alle ortiche anzitempo la stagione. Anche per questo motivo non è da escludere che già a gennaio possano esserci delle novità di mercato.

Calciomercato Juventus, Hateboer nome per la fascia destra

Continuando infatti ad essere tante voci che riguardano potenziali colpi della squadra bianconera per il futuro. Non è un mistero che la Juventus dovrà rinnovare le proprie corsie esterne difensive, con la priorità che è la fascia sinistra visto che a fine stagione saluterà Alex Sandro, salvo rinnovo. Ma anche a destra si dovrà cercare un nuovo elemento e a quanto pare – come si legge su Dailynews24 – i bianconeri starebbero seguendo con attenzione Hateboer. Che non è una rivelazione della serie A visto che da anni è protagonista con la maglia dell’Atalanta. Anche la Roma sarebbe sulle sue tracce. Tuttavia bisognerà capire quali saranno le intenzioni degli orobici, con Gasperini che difficilmente si priverà di uno dei suoi migliori gioielli.