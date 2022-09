Calciomercato Juventus, priorità Milinkovic: pressing per la firma

Calciomercato Juventus, questione Savic alle fasi decisive. Ecco tutto quello che potrebbe succedere da qui all’inizio del mondiale.

Sergej Milinkovic Savic continua ad essere uno dei più desiderati d’Europa. Il centrocampista della Lazio è un desiderio speciale, da tempo, anche di mister Allegri ma adesso la Lazio dovrà decidere il suo futuro prima dell’inizio del mondiale.

Come infatti sottolinea ‘Il Corriere dello Sport’ la vetrina del mondiale potrebbe essere molto importante per il giocatore, tanto che potrebbe attirare qualche big d’Europa. Ma la Lazio vorrebbe nuovamente preservare il proprio talento, rinnovandolo. Differentemente dall’agente del giocatore, Kezman, che vorrebbe prima aspettare la finestra invernale per valutare nuove offerte.

Calciomercato Juventus, Savic rinnovo o addio in una big

Il “sergente” si trova dunque ad un bivio. Rinnovare (subito) e ancora con la Lazio oppure aspettare le avance di una big d’Europa. Certamente in ottica mondiale, il classe 1995 potrebbe avere una vetrina non indifferente ed è proprio per questo che l’agente del giocatore aspetterebbe quel momento.

Da lì in avanti si avrà più concretezza su quello che sarà il destino del giocatore serbo, ancora oggi uno dei più talentuosi in rosa ma più in generale del calcio italiano. Un desiderio di Allegri alla dirigenza ma che purtroppo non ha mai trovato un accordo definitivo per via delle richieste, spesso, molto alte del presidente Lotito che non vuole assolutamente privarsene così facilmente. Sergej rappresenta per la Lazio un elemento fondamentale della rosa e ogni stagione è ancora lì a farne parte ma adesso potrebbe essere la volta decisiva. Staremo a vedere.