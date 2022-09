Milan-Juventus, Nations League nefasta: big infortunato

Milan-Juventus, brutte notizie dalle Nazionali: è stato costretto a dare forfait a causa di un problema riscontrato al polpaccio sinistro.

Dopo la sosta per le Nazionali, la Juventus è attesa da un vero e proprio tour de force. I bianconeri vogliono immediatamente risalire la china, per gettarsi alle spalle il brutto periodo di forma e gli scarsi risultati che hanno compromesso il cammino non soltanto in campionato, ma anche e soprattutto in Champions League.

Contro il Bologna, in questo senso, per Vlahovic e compagni sono obbligatori i tre punti, per non perdere ulteriore terreno dalle prime della classe. Subito dopo la sfida contro i felsinei e il match contro il Maccabi, la compagine di Allegri se la vedrà a San Siro con il Milan di Stefano Pioli, in una gara che ha tutta l’aria di configurarsi come un vero e proprio dentro o fuori per la “Vecchia Signora”, chiamati ad una reazione d’orgoglio, anche grazie al rientro degli infortunati. A proposito di problemi fisici, non se la passa meglio il “Diavolo”, che deve far fronte agli infortuni patiti da Theo, Tonali e in ultima istanza da Maignan.

L’estremo difensore francese, come riferito da RMC Sport e da Le Parisien, è stato costretto ad abbandonare anzitempo il match di Nations League a causa di un problema al polpaccio sinistro. Le sue condizioni chiaramente verranno valutate nel corso delle prossime ore.