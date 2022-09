Calciomercato Juventus, svolta sulla fascia: blitz ufficiale

Calciomercato Juventus, club bianconero molto interessato al possibile acquisto del laterale: tutti i dettagli della possibile operazione.

Bianconeri sempre alla ricerca di un laterale difensivo. C’è molto clamore dietro il giocatore Grimaldo. Il terzino sinistro di nazionalità spagnola piace molto ai bianconeri. Classe 1996 e già uno dei possibili protagonisti del presente, al Benfica andrà in scadenza in estate.

Come riportato i colleghi di ‘Record’, proprio il club capitanato da Andrea Agnelli sarebbe il maggior estimatore del terzino classe 1996. Sempre stando all’indiscrezione, l’obiettivo dei bianconeri è di arrivare a chiuderlo a parametro zero a fine stagione.

Calciomercato Juventus, sogno “proibito” | Grimaldo a parametro zero

Come detto poc’anzi, il possibile acquisto a parametro zero è ciò che stuzzica di più la dirigenza bianconera. Grimaldo, classe 1996, è il giocatore che difficilmente rinnoverà il proprio contratto con il Benfica, club che i bianconeri hanno da poco incontrato in Champions League.

Per Grimaldo ci sarebbe un forte pressing dei bianconeri che non possono più contare sul solo Alex Sandro in difesa. Il ruolo del terzino sinistro va rinforzato e lo spagnolo avrebbe tutte le caratteristiche per permettere questo salto di qualità immediato. Ancora giovane e già capace di fare la differenza in qualsiasi palcoscenico. Vedremo dunque se il club di Agnelli riuscirà nell’impresa di convincere il difensore al passaggio nel campionato italiano già dalla prossima stagione. Certamente il suo arrivo potrebbe dargli uno spazio da protagonista anche perché Alex Sandro andrà in scadenza.