Calciomercato Juventus, Jorginho non ha dubbi: firma a fine anno

Calciomercato Juventus, il centrocampista della nazionale italiana e del Chelsea la prossima estate andrà in scadenza.

Londra, per lui, è ormai diventata una seconda casa. Così come, dal 2014 al 2018, lo era stata Napoli: alle falde del Vesuvio ha vissuto quattro anni fantastici, facendo il salto di qualità sotto la gestione di Maurizio Sarri. L’attuale tecnico della Lazio, una volta abbandonato il capoluogo campano, convinse il Chelsea a puntare forte su Jorginho. Il club londinese lo ascoltò ed in poco tempo le sue geometrie rivoluzionarono il centrocampo dei Blues. Fosse stato per l’allenatore toscano, l’avrebbe portato con sé anche a Torino, quando nel 2019 fu chiamato ad allenare la Juventus.

Probabilmente è da allora che il regista italobrasiliano – nel frattempo salito sul tetto d’Europa sia con il Chelsea che con la nazionale di Mancini – ha suscitato una forte fascinazione sulla Vecchia Signora. Non è una novità che Jorginho, sin dalla scorsa estate, sia un pallino della dirigenza bianconera. Che ha provato più volte a tentarlo sfruttando la sua voglia di tornare in Italia una volta conclusa l’esperienza inglese.

Calciomercato Juventus, la priorità di Jorginho è il rinnovo

Il contratto di Jorginho scade la prossima estate e le notizie giunte negli scorsi giorni dall’Inghilterra raccontano di un rinnovo sempre più improbabile. Stando a quanto riportato dal noto “The Sun”, il centrocampista è finito nel mirino del Barcellona. In Catalogna stanno pensando a lui come eventuale sostituto di Sergio Busquets, ormai entrato nella fase crepuscolare della sua carriera. E le caratteristiche tecniche dell’ex Napoli non differiscono più di tanto da quelle del veterano del Barça, che a luglio ha compiuto 34 anni.

A día de hoy no ha habido ningún contacto entre Jorginho y el Barcelona. La prioridad del italiano, que acaba contrato en 2023, es renovar con el Chelsea. Contado en Twitch @relevo. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 22, 2022

Tuttavia, pochi minuti fa è arrivata la smentita da parte dell’esperto di calciomercato Matteo Moretto, collaboratore del network spagnolo Relevo. Non ci sarebbe stato alcun contatto tra i blaugrana e l’entourage del giocatore. Che, a quanto pare, considera una priorità il rinnovo del contratto con il Chelsea.