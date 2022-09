Calciomercato, clamoroso Milinkovic: alla Juve con lo sconto

Calciomercato, clamoroso Milinkovic: il centrocampista serbo alle prese col rinnovo. Potrebbe arrivare alla Juve con lo sconto

Se ne parla sempre e in ogni occasione da diversi anni a questa parte. Poi le cose vanno come sempre succede in ogni occasione da diversi anni a questa parte. Vale a dire che Milinkovic rimane alla Lazio e disputa un’altra stagione straordinaria, da grande giocatore, facendo aumentare i rimpianti di quei club che lo avrebbero preso volentieri se non ci fossero scontrati con quelle che sono le richieste di Lotito, il presidente della Lazio.

Ora, il contratto del centrocampista serbo scade nel 2024, e secondo la Gazzetta dello Sport la situazione potrebbe prendere una piega diversa da quella che in casa biancoceleste sperano. E andiamo a spiegare nel dettaglio. Il Sergente vorrebbe rinnovare ma inserire all0interno del nuovo contratto una clausola rescissoria bassa per dare la possibilità ai club interessati almeno di pensare al suo arrivo. Una cosa che stride con quele che sono le intenzioni di Lotito che di questo non ne vuole sentire parlare e che per il momento fa muro.

Calciomercato Juventus, Milinkovic con lo sconto

I colloqui tra la Lazio e Milinkovic dovrebbero iniziare tra un mesetto circa, o forse meno. Le contrattazioni in ogni caso non si preannunciano di certo facili, anzi, la sensazione è che se ne parlerà per molto tempo prima di arrivare, nel caso, alla fumata bianca. Ma quanto conviene a Lotito andare al muro contro muro? Non si sa, anche perché più passa il tempo, più si avvicina la scadenza, e più il cartellino di Milinkovic perde quel valore reale che ha sul mercato.

Insomma, la Juventus, attirata da diverso tempo dalle prestazioni del giocatore, monitora con molta attenzione la situazione e potrebbe tentare di inserirsi. Magari sfruttando questo passaggio del rinnovo in salita.