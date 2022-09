Calciomercato, colpo di scena Griezmann: alla Juventus ad una condizione

Calciomercato, c’è il colpo di scena Griezmann che potrebbe portare non poco entusiasmo e qualità ad una Juventus fin qui non poco in difficoltà.

Seppur consapevoli di aver fatto un lavoro più che nobile durante il trimestre della campagna acquisti, i dirigenti della Vecchia Signora sono altresì consci dell’esigenza di dover lavorare su plurimi aspetti al fine di migliorarsi e, soprattutto, archiviare le difficoltà di uno dei momenti peggiori del recente passato.

Dopo aver dato tempo e alibi a mister Allegri nel corso della passata stagione, la Juventus ha adesso preso una posizione ben precisa, soprattutto alla luce dei plurimi rinforzi approdati in Piemonte e delle consecutive asperità e delusioni incontrate sul prato verde da Vlahovic e colleghi, soprattutto in appuntamenti il cui must era quello di non fallire e contro avversari tutt’altro che fuori portata.

Se a ciò si aggiunge anche la questione Nedved e tutto ciò che stia interessando le voci circa un suo possibile allontanamento, si comprende bene come le difficoltà siano olistiche e non unicamente tecniche, soprattutto alla luce degli enigmi che adesso interessano non solo la guida tecnica ma anche l’aspetto più squisitamente dirigenziale.

Calciomercato Juventus, Griezmann ad una sola condizione

Ciò non deve però lenire l’importanza degli aspetti di mercato, soprattutto se si considerano le importanti novità che potrebbero tangere questo fronte prossimamente. Plurime le novità previste anche in tale ambito e, in particolar modo, su quel fronte offensivo che, ad oggi. sembra destinato a dover essere sottoposto a nuove modifiche tra non molto.

I capisaldi fin qui sembrano essere Milik, Vlahovic e Kostic, in attesa del rientro di Chiesa. Molto più problematico, invece, l’inserimento di Di Maria, circa il quale si stanno facendo delle valutazioni che tangeranno anche la scelta dello stesso giocatore, legato annualmente al progetto. In particolar modo, “La Gazzetta dello Sport” ha in questa giornata ribadito l’interesse per Griezmann del Barcellona ma in prestito all’Atletico Madrid.

Le condizioni per il riscatto che lo riporterebbe definitivamente laddove tutto è iniziato sono legate a delle presenze fin qui gestite da Simeone in modo centellinato. Proprio per tale motivo e alla luce delle difficoltà anche offensive della Juventus, l’attaccante francese potrebbe essere più che un’idea. A patto però che riveda le proprie richieste economiche.